Кто такой насильник детей Джеффри Эпштейн и как с ним связаны звёзды и политики

Американец Джеффри Эпштейн вместе со своей помощницей устраивали встречи знаменитостей с детьми Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях обсуждают дело Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, которые организовывали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками.