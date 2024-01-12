Кто такой насильник детей Джеффри Эпштейн и как с ним связаны звёзды и политики

Американец Джеффри Эпштейн вместе со своей помощницей устраивали встречи знаменитостей с детьми Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях обсуждают дело Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, которые организовывали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками.
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