Россия не собирается совершать опрометчивых действий, но в то же время решительна, чтобы в случае необходимости действовать наверняка Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Чёрным морем самолетами с комплексами «Кинжал».
«Кинжал» в режиме нон-стоп
Комментарии
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Николай Артамонов
А не навести нам эти кинжалы на авианосцы в Средиземном море!
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6 час.
людмила иванова
Навести, однозначно!!!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же "навели" на цели в Средиземном море и не только "Кинжалов", там есть и другие средсва поражения.
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4 час.
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