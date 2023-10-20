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«Кинжал» в режиме нон-стоп

«Кинжал» в режиме нон-стоп

Россия не собирается совершать опрометчивых действий, но в то же время решительна, чтобы в случае необходимости действовать наверняка Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Чёрным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

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Комментарии
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Николай Артамонов
А не навести нам эти кинжалы на авианосцы в Средиземном море!
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6 час.
людмила иванова
Навести, однозначно!!!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же &quot;навели&quot; на цели в  Средиземном море и не только &quot;Кинжалов&quot;, там есть и другие средсва поражения.
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4 час.

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