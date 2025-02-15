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Турнир четырех наций. Швеция сыграет с Финляндией, Канада против США

Соревнование сборных, состоящих из игроков НХЛ, проходит в Монреале и Бостоне. Турнир четырех наций Швеция – Финляндия Дата проведения 15 февраля, 21.

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