А в фойе Дворца культуры "Победа" уже развернулась выставка работ талантливых учеников Школы искусств, темой творчества которой является семья.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А в фойе Дворца культуры "Победа" уже развернулась выставка работ талантливых учеников Школы искусств, темой творчества которой является семья.