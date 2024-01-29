Автомобили выехали на тротуар, распугав пешеходов в Петрозаводске

ДТП произошло накануне вечером, сообщается на портале ДТП Петрозаводска и Карелии. В 20-47 ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская.
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