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Аргументы и Факты

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Филиппо назвал задержание семьи в ФРГ из-за российских каналов еврофашизмом

Филиппо назвал задержание семьи в ФРГ из-за российских каналов еврофашизмом

Задержание супружеской пары в Германии из-за предоставления доступа польщователям Сети к российским телеканалам является ни чем иным, как «еврофашизмом», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Eduard
Нету вообще такого закона:&quot;Не смотреть RTR!&quot;.Дело вкуса,что смотреть вообще? Западная пропаганда лжива и цинична,даже дети понимают,кто врет!
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19 час.
Eduard
Как в Киеве был Майдан ими органихован,Запад монолитно молчит.С него же началось!Нет его показали,но это 10 минут за 10 лет!Их пропоганда показывает,но очень мало,а потом перевирает вмё,как и со сбитым на Украине боингом!
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19 час.
Eduard
На Западе давно не политики,а подонки!
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19 час.

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