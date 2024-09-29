Филиппо назвал задержание семьи в ФРГ из-за российских каналов еврофашизмом

Eduard

Как в Киеве был Майдан ими органихован,Запад монолитно молчит.С него же началось!Нет его показали,но это 10 минут за 10 лет!Их пропоганда показывает,но очень мало,а потом перевирает вмё,как и со сбитым на Украине боингом!