Астролог Володина раскрыла главного счастливчика февраля среди знаков Зодиака

По словам астролога Василисы Володиной, февраль 2024 года станет уникальным месяцем. В этот период будет равное количество каждого из дней недели — четыре понедельника, четыре вторника, четыре среды, четыре четверга, четыре пятницы, четыре субботы и четыре воскресенья.