Мирная жительница получила ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Ранение мирной жительницы произошло в результате артобстрела Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин 3 мая в своем Telegram-канале.
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