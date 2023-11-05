О прошлом - для будущего: беседа о значении Октябрьской революции прошла в аграрно-экономическом колледже.

В преддверии Дня Октябрьской революции руководство аграрно-экономического колледжа совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома провели встречу с учащимися 1-го курса, в ходе которой шел разговор об исторической роли событий 1917-го года.