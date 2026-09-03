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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева 10 раз выигрывала партии со счетом 6:0 в этом сезоне. 5.40 – всухую выиграет один из сетов против Лис

Мирра Андреева сыграет с Евой Лис во 2-м круге US Open. Российская теннисистка 10 раз выигрывала партии со счетом 6:0 в этом сезоне.

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