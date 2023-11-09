Участие в СВО, борьбе с нелегальными мигрантами: Путин поблагодарил полицию России

Русский президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество при выполнении работы.
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