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Георгий Романов о том, что Набоков как папа для русских в «Сан-Хосе»: «Да, такое присутствует. Он помогает в бытовом плане, советует, как быстрее адаптироваться»

– Какова сейчас роль Евгения Набокова в работе с вратарями системы? – Он в данной ситуации занимает пост директора по вратарям «Сан-Хосе».

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