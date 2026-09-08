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Газета.ру

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Врач Мухина: пить более четырех чашек кофе в день – смертельно опасно

Врач Мухина: пить более четырех чашек кофе в день – смертельно опасно

Безопасной дозой кофе считается не более 400 мл в сутки, то есть максимум – три-четыре чашки и строго в период до 18:00.

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