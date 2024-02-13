Необычный инцидент: мужчина заявил в полицию на... воробьев

Мужчину из подмосковного Серпухова атаковали мурманские воробьи. После случившегося он написал заявление в полицию на пернатых, так как не смог понять, кто являлся виновником этого инцидента, информирует gismeteo.
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