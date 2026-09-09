And what do you think about when you see this?? :3 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll Let’s do it this way: if we see a reaction, we’ll go long; I’d like to see a clear breakout from the current levels, and then we’ll see what happens .
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