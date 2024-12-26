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Валиева сможет возобновить тренировки за два месяца до окончания дисквалификации

Валиева сможет возобновить тренировки за два месяца до окончания дисквалификации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что фигуристка Камила Валиева сможет возобновить тренировки за два месяца до истечения срока дисквалификации.

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