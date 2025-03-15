Отношения, ведущие в никуда

Почему некоторые мужчины и женщины отвергают хороших партнеров и постоянно увлекаются плохими. Детская привязанность к первичному объекту является основным формирующим фактором в становлении личности Почему некоторые мужчины и женщины отвергают хороших партнеров и постоянно увлекаются плохими.
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