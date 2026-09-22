Марочко: контроль над Новоалександровкой позволяет выбить ВСУ из Петропавловки

Контроль над Новоалександровкой в Харьковской области даёт российским войскам возможность наступать сразу на двух участках — на запад и восток от поселения.
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