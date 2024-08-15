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Абсурдная авантюра

Абсурдная авантюра

АНДРЕЙ  СОКОЛОВ Западные СМИ о нападении на Курскую область: «Нет более верного способа поднять русский дух» Даже на Западе уже многие называют нелепой и бессмысленной авантюрой нынешнее вторжение киевских боевиков в Курскую область.

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