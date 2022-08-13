Дворкович отреагировал на слова датчанина об исключении России из FIDE

Датский гроссмейстер Петер Хайне Нильсен призвал исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (FIDE) после вручения российскому шахматисту Сергею Карякину госнаграды Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings/Getty Images for World Chess) Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» заявил, что предпочитает думать не о призывах исключить Россию из международных федераций, а о благе всего шахматного мира.