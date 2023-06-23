Военное обозрение

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Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Киев по сценарию западных спецслужб может устроить любую провокацию на ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Киев по сценарию западных спецслужб может устроить любую провокацию на ЗАЭС

Советник генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Ренат Карчаа, курирующий работу Запорожской АЭС, заявил, что от киевского режима стоит ожидать любой провокации на ЗАЭС.

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