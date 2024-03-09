Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Послание Бидона американскому совфеду. "State of the Union".

Послание Бидона американскому совфеду. "State of the Union".

Байден толкнул речь в Конгрессе. «State of the Union» это их аналог нашего федерального послания.Но если у нас всё по-деловому – президент выходит и толкает речь, то у них это какой-то цирк.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Кончается век &quot;бидонов&quot;!
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4 час.
Вячеслав Rfvtytd
Выбирайте Бидона ещё на 4 года,пусть он  угробит США окончательно👍😀с т
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27 мин.
Вячеслав Rfvtytd
Если доживёт конечно,👍С таким врагом-друзей не надо😀
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26 мин.

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