Мистика от Павшего.Павший дух.Здравствуй, мир, очнулся я, хочу побыть один, где тишина и мысли бегают мои, а не навязанные мне душой, раз дух.
Дождь..
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Мистика от Павшего.Павший дух.Здравствуй, мир, очнулся я, хочу побыть один, где тишина и мысли бегают мои, а не навязанные мне душой, раз дух.
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