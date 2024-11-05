У Threads теперь 275 млн активных пользователей в месяц

Threads насчитывает 275 миллионов ежемесячных активных пользователей Социальная сеть Threads компании Meta насчитывает 275 миллионов ежемесячных активных пользователей (MAU), сообщила компания в воскресенье.
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