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На Среднем Урале за неделю родилось 600 малышей

В Свердловской области за прошедшую неделю на свет появилось 600 малышей. В семьях уральцев родилось 322 мальчика и 278 девочек, из них 6 пар близнецов.

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