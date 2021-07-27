Закон и Порядок

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Китай-США: столкновение начинается

Китай-США: столкновение начинается

Сегодня у нас новости из Пекина и не только, добрый день, дорогие друзья. Если мы прямо сейчас заглянем на сайт МИД Китайской Народной республики, то увидим там текст отлупа, который только что устроил заместитель главы МИД Китая Се Фэн заместителю госсекретаря США Венди Шерман, которая прибыла с официальным визитом в Тяньцзинь: 26 июля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн заявил во время переговоров с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, что китайско-американские отношения сейчас находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями.

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