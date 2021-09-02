Ацтекский «свисток смерти» – жуткое изобретение исчезнувшей цивилизации

Мир пристрастенПрогрессАцтекский «свисток смерти» – жуткое изобретение исчезнувшей цивилизации Что такое свисток вряд ли стоит объяснять – с этим нехитрым «музыкальным» инструментом все мы знакомы с детства.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Bristlie"Не страшно ничуть!" (В.С. Высоцкий)Борис ВиленскийМожет ацтеки или американцы боятся таких звуков, то в России они могут услышать то, что крыша поедет сразу.Ингвар ЛионовДумаю, свистки вкладывали умершим, чтобы те в загробном мире такими жуткими звуками отпугивали злых духов. Люди, поди, и не такое видели и слышали, их не напугать )))Комментировать
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