Мир пристрастен

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Ацтекский «свисток смерти» – жуткое изобретение исчезнувшей цивилизации

Ацтекский «свисток смерти» – жуткое изобретение исчезнувшей цивилизации

Что такое свисток вряд ли стоит объяснять – с этим нехитрым «музыкальным» инструментом все мы знакомы с детства.

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Алексей Bristlie
"Не страшно ничуть!" (В.С. Высоцкий)
Борис Виленский
Может ацтеки или американцы боятся таких звуков, то в России они могут услышать то, что крыша поедет сразу.
Ингвар Лионов
Думаю, свистки вкладывали умершим, чтобы те в загробном мире такими жуткими звуками отпугивали злых духов. Люди, поди, и не такое видели и слышали, их не напугать )))

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