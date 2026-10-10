На «Соловьев live» журналист Армен Гаспарян, комментируя какие-то развратные действия некой женщины, вдруг решил полить грязью православных активистов, назвав их «долбанными».
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