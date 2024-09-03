НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

В мужской сетке US Open только у Медведева и Зверева положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»

В мужской сетке US Open только у Медведева и Зверева положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»

Определились четвертьфиналисты US Open в одиночном разряде. Только у двух игроков в мужской сетке положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»: Даниил Медведев (9:1); Александр Зверев (8:4); Григор Димитров (3:4); Янник Синнер (3:5); Фрэнсис Тиафу (1:2); Тэйлор Фриц (0:4); Алекс де Минаур (0:3); Джек Дрэйпер (0:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх