Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Ревва молчит о СВО, но должен налоговой 1,85 млн. Почему звезды и блогеры сидят на шее у государства

Ревва молчит о СВО, но должен налоговой 1,85 млн. Почему звезды и блогеры сидят на шее у государства

Они зарабатывают миллионы, но не платят налоги. Ревва — 1,85 млн, Летучая — 1,7 млн, Малахов — 3,6 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
Он один из низко моральных клоунов.
Ответить
1 м.
ЛД
Лидия Дунай
Я вот тоже думаю, почему в КВН так много таких. Что-то там явно не в порядке.
Ответить
1 м.
Надежда
артур пирожков-типичная тошнотворная мразь, но есть еще одна, которую нам стала вдруг навязывать реклама &quot;Пятерочки&quot;. Это серуня светлаков, он изображает какого-то дурачка, который поет, как карапуз из яслей, про &quot;Серёженьку&quot;...
Ответить
1 м.