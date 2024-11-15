Россияне отвлекаются на работе на личные дела ради эмоциональной разгрузки

Отвлекаться от работы — полезно, считают большинство работающих россиян. Какими личными делами занимаются сотрудники офисов и что может мотивировать их работать больше, рассказали респонденты опроса Anketolog.
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