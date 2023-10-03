Диетолог Мансурова назвала смертельную дозу острого перца

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, что острые перцы могут как принести пользу человеку при умеренном употреблении в пищу, так и довести до летального исхода, если сильно превысить норму, пишет Life.
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