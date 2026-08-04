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В России не заметили поводов для роста промышленности

В России не заметили поводов для роста промышленности

Повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей от S&P Global в июле и некоторое улучшение динамики промышленного производства в России в июне не позволяют строить позитивных прогнозов по поводу третьего квартала.

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