В России не заметили поводов для роста промышленности

Повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей от S&P Global в июле и некоторое улучшение динамики промышленного производства в России в июне не позволяют строить позитивных прогнозов по поводу третьего квартала.
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