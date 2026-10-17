Мобильная индустрия снова всколыхнулась: грядет мировая премьера нового поколения флагманских смартфонов, и подготовка к ней уже началась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему боевая маш...
- Что происходит со...
- Парадоксы оружейн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым