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Военный суд вынес приговор бизнесмену, арестованному по делу Тимура Иванова

Военный суд вынес приговор бизнесмену, арестованному по делу Тимура Иванова

Предпринимателю Сергею Бородину вынесли приговор по делу о хищении земель Минобороны России.Военный суд приговорил к 3 годам 5 месяцам колонии бизнесмена и бывшего военного Сергея Бородина, который является одним из фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей.

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