Военный суд вынес приговор бизнесмену, арестованному по делу Тимура Иванова

Предпринимателю Сергею Бородину вынесли приговор по делу о хищении земель Минобороны России.Военный суд приговорил к 3 годам 5 месяцам колонии бизнесмена и бывшего военного Сергея Бородина, который является одним из фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей.