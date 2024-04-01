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DT: выборы в Европарламент представляют новую угрозу существованию Украины

DT: выборы в Европарламент представляют новую угрозу существованию Украины

Успех европейских крайне правых партий на выборах в Европарламент станет угрозой существованию Украины, так как многие из них высказывались против продолжения поддержки военных усилий Киева, сообщает The Daily Telegraph.

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