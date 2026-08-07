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Судья Танашев о религии: «Она для меня на первом месте, затем семья. Коран, пятикратный намаз, посещение мечети – неотъемлемая часть жизни мусульманина»

Судья РПЛ Инал Танашев рассказал о роли религии в своей жизни. – Какое место в твоей жизни занимает религия? – Религия для меня на первом месте, затем семья.

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