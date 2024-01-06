Названа возможная причина авиакатастрофы в аэропорту Токио

Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио могли не заметить мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник.
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