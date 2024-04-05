Лучше не пытаться: на дороге между центром Сочи и Адлером возник коллапс из-за ремонта участка трассы

Лучше не пытаться: на дороге между центром Сочи и Адлером возник коллапс из-за ремонта участка трассыСегодня уже с 6 утра федеральная трасса между центром Сочи и Адлером превратилась в одну сплошную пробку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии