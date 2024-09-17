Адвокат Астахов рассказал, как не стать жертвой недобросовестного юриста

Зачастую клиенты, обращаясь за юридической помощью, «покупаются» на заманчивые условия Часто клиенты, обращаясь за юридической помощью, особое внимание обращают на вывеску и заманчивые условия, но в итоге не получают желаемый результат и остаются без денег.
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