Адвокат Астахов рассказал, как не стать жертвой недобросовестного юриста

Зачастую клиенты, обращаясь за юридической помощью, «покупаются» на заманчивые условия Часто клиенты, обращаясь за юридической помощью, особое внимание обращают на вывеску и заманчивые условия, но в итоге не получают желаемый результат и остаются без денег.