Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кто в доме хозяин?

Кто в доме хозяин?

В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал. Один из главарей — украинец.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
думаю уважаемые сидельцы в Сизо прератят остаток жизни этих уродов в сущий АД .чтобы они прям пожалели что родились на свет. родителей свех этих выродков тоже строго наказать и лишить гражданства.
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На кол эту мразоту!!
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Эльдар Алиев
Быдло, за решетку бакланов
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