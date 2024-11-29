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«Загнанные в угол крысы»: The Telegraph цитирует слова военкома об украинцах

«Загнанные в угол крысы»: The Telegraph цитирует слова военкома об украинцах

Методы отлова украинских мужчин на улицах и рабочих местах давно поражают своей бесчеловечностью.«Загнанные в угол крысы» — так назвала украинцев британская газета The Telegraph, цитируя военкома (сотрудника ТЦК), отлавливающего «свежую кровь» для ВСУ на улицах украинских городов.

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