Методы отлова украинских мужчин на улицах и рабочих местах давно поражают своей бесчеловечностью.«Загнанные в угол крысы» — так назвала украинцев британская газета The Telegraph, цитируя военкома (сотрудника ТЦК), отлавливающего «свежую кровь» для ВСУ на улицах украинских городов.
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