Методы отлова украинских мужчин на улицах и рабочих местах давно поражают своей бесчеловечностью.«Загнанные в угол крысы» — так назвала украинцев британская газета The Telegraph, цитируя военкома (сотрудника ТЦК), отлавливающего «свежую кровь» для ВСУ на улицах украинских городов.