🇸🇳🇫🇷 Президент Сенегала Бассиру Фай на днях заявил в интервью Le Monde, что «скоро в стране не останется французских военнослужащих».
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🇸🇳🇫🇷 Президент Сенегала Бассиру Фай на днях заявил в интервью Le Monde, что «скоро в стране не останется французских военнослужащих».
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