Строительство улицы 22-го партийного съезда планомерно продвигается вперед

Строительство нового участка улицы 22 Партсъезда продолжается с опережением графика. На сегодняшний день работы по восстановлению дороги завершены на 54%, а полное завершение проекта ожидается к зиме следующего года.
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