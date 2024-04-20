«Важский» и «Сухонский» ледоходы объединяются и двигаются к Архангельску

По данным на 21:30 19 апреля голова «Сухонского» ледохода была зафиксирована в районе гидропоста Усть-Морж - 268 километров от столицы ПоморьяПо данным на 21:30 19 апреля голова «Сухонского» ледохода была зафиксирована в районе гидропоста Усть-Морж - 268 километров от столицы ПоморьяСогласно данным Гидрометцентра Северного УГМС на 08:00 20 апреля, основной ледоход от «Сухонской» волны развивается ниже гидропоста Звоз (233 километров от Архангельска), происходит объединение с ледоходом ….