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В Дамаске грабежи и убийства, эвакуация посольств: Турция именно этого хотела?

В Дамаске грабежи и убийства, эвакуация посольств: Турция именно этого хотела?

Ирак свое посольство эвакуирует. Российский политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков задает вопросы Турции: именно к тому стремилась в Сирии эта страна? Протурецкие боевики – оппозиционеры сейчас убивают сторонников Башара Асада.

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Комментарии
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Сергей
Сколько раз наши спецслужбы спасали пердоГана!!! Обезьяна неблагодарная!
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17 час.
Сергей
С АЭС куюк вывести КРАСНУЮ кнопку самоликвидации станции в Крым!!
Ответить
17 час.
Игорь Васиков
Вообще не жалко. Нехер было булки расслаблять. Теперь пусть терпят!
Ответить
16 час.

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