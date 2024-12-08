В Дамаске грабежи и убийства, эвакуация посольств: Турция именно этого хотела?

Ирак свое посольство эвакуирует. Российский политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков задает вопросы Турции: именно к тому стремилась в Сирии эта страна? Протурецкие боевики – оппозиционеры сейчас убивают сторонников Башара Асада.
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