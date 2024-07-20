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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады-2024 в Париже

Ранее Макрон заявлял, что искупается в реке, чтобы показать, что сейчас она чистая и в ней можно проводить олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

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