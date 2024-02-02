Депутат ГД Сухарев предложил ввести отпуск для военных при рождении ребенка

Десятидневный отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка нужно ввести в России. Такую идею высказал депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова, сообщил RT.
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