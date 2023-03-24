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Минздрав России опроверг данные о внезапной смерти 81% мужчин

Минздрав России опроверг данные о внезапной смерти 81% мужчин

Член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что 81% мужчин умирает внезапно. Но эту статистику опровергли в Минздраве России.

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