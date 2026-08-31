Сбылась мечта Трампа: вся нефть Венесуэлы теперь у США

В начале этого года президент Трамп сидел в Овальном кабинете с госсекретарем Марко Рубио, когда ему в голову пришла гениальная идея: «А не отправить ли нам мистера Рубио на… постоянное место жительства в Каракас, столицу Венесуэлы».